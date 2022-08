Ein heikles Thema auf den Bauerntisch bringen

Seit diesem Jahr zahlt sie selber in die Pensionskasse ein. «Zuvor hat mein Mann jeweils für mich gezahlt», sagt Tania Poltera. «Für ihn war es immer wichtig, dass ich abgesichert bin.» Zusammen mit ihrem Mann Philippe führt sie den «Geissenhof» in Rona, einer Fraktion der Gemeinde Surses. Dass sie erst jetzt selber Beiträge an die 2. Säule entrichtet, hängt damit zusammen, dass sie erst seit Kurzem auf dem Bauernhof als Selbstständige arbeitet. «Für den Fall der Fälle will ich nicht ‹ohni nüt› dastehen», sagt sie.