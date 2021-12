Ein gefüllter Arbeitsplan fürs Bündner Parlament

Fraktionsauftrag abgeschrieben

Mit 107:0 Stimmen bei 0 Enthaltungen hat das Parlament den Fraktionsauftrag der CVP aus der Februarsession betreffend finanzpolitische Szenarien für die Kantonskasse abgeschrieben. Beim Auftrag ging es um Sofortmassnahmen im Gesundheits- und Wirtschaftsbereich im Zusammenhang mit der Pandemie. Die CVP forderte im Auftrag, den Blick neben finanziellen Hilfen aufgrund von Covid-19 auch auf andere Bereiche zu richten. Die CVP forderte, zeitnah den heutigen, aber vor allem den künftigen finanzpolitischen Spielraum zu eruieren.

In ihrer Antwort schrieb die Regierung im Mai, dass der Kanton Graubünden seit Beginn der Pandemie im März 2020 in Ergänzung zu den umfangreichen Bundesmassnahmen laufend gezielte Abfederungsmassnahmen für die Bündner Wirtschaft und Gesellschaft ergriffen hat. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2020 nebst einem Rahmenkredit für Solidarbürgschaften von 80 Millionen Franken zusätzliche Finanzmittel für mehr als netto 100 Millionen zur Unterstützung der Bereiche Gesundheit, Wirtschaft, öffentlicher Verkehr, Kultur und Sport bereitgestellt. Weiter schreibt die Regierung, dass im Budget 2020 zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie keine Mittel enthalten waren. Sie wurden im Wesentlichen mittels Nachtragskrediten zur Verfügung gestellt.

Im Budget 2021 sind – abgesehen vom Verpflichtungskredit zur Führung der Covid-19 Abteilung beim Gesundheitsamt in der Höhe von 2,6 Millionen – ebenfalls keine Mittel zur Pandemiebewältigung enthalten. Wie sich die Lage bis zum Rechnungsabschluss Ende 2021 entwickeln wird, hängt stark vom weiteren Pandemieverlauf ab, weshalb aktuell keine verlässliche Schätzung über das zu erwartende Rechnungsergebnis 2021 gemacht werden kann, schrieb die Regierung im Mai.

Für die Jahre ab 2022 zeichnet sich laut der Regierung ein enger werdender Finanzrahmen ab. Unter Beachtung des Entwicklungsschwerpunkts «1.3 Solider Finanzhaushalt sichern» sind der Übernahme neuer im Finanzplan nicht berücksichtigter Aufgaben mit finanziellen und personellen Konsequenzen enge Grenzen gesetzt.