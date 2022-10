Ein einzigartiger Schatz an Frauengeschichten

Am 23. Juni 1997 gründen die Historikerin und Archivarin Silke Margherita Redolfi und die Germanistin Silvia Hofmann die Stiftung Frauenkulturarchiv Graubünden. Zwei Frauen. Zwei Wissenschaftlerinnen. Zwei Feministinnen mit dem Ziel, Dokumente zur Geschichte der Frauen in Graubünden zu sichern. Diese in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und eine Forschungsstelle über Frauen- und Geschlechtergeschichte zu führen.