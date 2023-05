So will das Esaf in Mollis den Verkehrskollaps verhindern

Die Besucherinnen und Besucher des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2025 in Mollis werden sich nicht auf der Hauptstrasse bewegen.

Daniel Fischli

Politik

Am letzten Augustwochenende 2025 wird fast drei Mal die Bevölkerung des Kantons Glarus ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest nach Mollis reisen. Die Organisatoren rechnen für Freitag bis Sonntag jeden Tag mit 100 000 bis 120 000 Besucherinnen und Besuchern. Daneben sollen sich aber auch die Glarnerinnen und Glarner noch bewegen können. Am Freitag haben Walter Hofmann, Geschäftsleiter des Esaf Glarnerland, und Martin Laupper, Bereichsleiter Verkehr, die Medien darüber informiert, wie sie das schaffen wollen.