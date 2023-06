Klimaschutzgesetz: Für den Schlussspurt steigt das Glarner Nein-Komitee aufs Dach

Zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin zum Klimagesetz (und über einen Monat nach dem Ja-Komitee) gibt auch das Glarner Nein-Komitee ein Lebenszeichen von sich. Symbolträchtig hat es das Dach der Bäckerei-Konditorei «Cornetto» in Ennenda für seinen Medientermin ausgesucht. Dort glänzt nämlich an diesem Tag die Solaranlage in der Juni-Sonne, welche Bäckermeister und Komitee-Mitglied Hans Jenny installiert hat. Die Botschaft, die das Nein-Komitee damit unterstreichen will: Klimaschutz geht auch ohne zusätzliche Subventionen, dafür mit Selbstverantwortung (Wobei Jenny den kleinen Schönheitsfehler einräumt, dass er die Fördergelder für den Bau der Solaranlage nicht abgelehnt hat).