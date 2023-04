Hinter den Kulissen tut sich beim Churer Konsumraum etwas

Die offene Churer Drogenszene, mittlerweile die einzige in ihrer Art und ihrem Ausmass in der Schweiz, macht wieder einmal Schlagzeilen. Die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) hat sich des Problems angenommen und weist erneut darauf hin, dass ein Raum, in welchem Suchtbetroffene betreut in geschütztem Rahmen Drogen konsumieren können, nach wie vor in weiter Ferne liege.