Somedia stellt das Scheitern ins Rampenlicht

«Die ‹Fuckup Night› macht das Scheitern salonfähig», heisst es in einer Medienmitteilung von Somedia. Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag im Medienhaus an der Sommeraustrasse 32 in Chur statt. Moderiert wird sie von Andrea Wolken, der TV-Südostschweiz-Nachrichtenmoderatorin. Im Anschluss gibt es einen Streetfood-Apéro, der von Merz offeriert ist. Die letztjährigen Partner ÖKK und GKB unterstützen den Event erneut. Mit der Fachhochschule Graubünden, dem Hotel Stern und Degiacomi Schuhmode konnte die Organisation neue Partner für die «Fuckup Night» ins Boot holen.