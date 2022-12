Kantonsärztin Jamnicki: «Gegenüber andern so verhalten, wie man selbst behandelt werden möchte»

Vor einem Jahr traten in der Schweiz die 2G-Regeln für Innenräume in Kraft. Nur noch geimpfte und genesene Personen durften Kultur- und Freizeitanlässe besuchen und Sportanlagen betreten. Dies im Gegensatz zur 3G-Regel, wo zusätzlich auch negativ getestete Personen Zutritt zu oben beschriebenen Stätten erhielten. An seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 hob der Bundesrat dann die schweizweiten Massnahmen gegen die Coronapandemie grösstenteils auf.