Dringender Hilferuf des Kantons: «Wir brauchen Unterkünfte!»

Es waren eindrückliche Zahlen, die Marcel Suter, Leiter des Amts für Migration und Zivilrecht (AFM), am Donnerstagmorgen den Medien präsentierte. Die wohl eindrücklichste: Ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung ist auf der Flucht. Das entspricht etwa 15 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Der Kanton Graubünden hat weniger als 200’000 Einwohner. Bis heute seien 854 Schutzsuchende dem Kanton zugewiesen worden, so Suter. Und in den kantonalen Kollektivstrukturen sind aktuell nur noch 186 Betten frei. Das Dilemma des Kantons ist deutlich: Unterkünfte für Geflüchtete sind ein knappes Gut.