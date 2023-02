Kanton hilft Ukrainerinnen dabei, eine Arbeit zu finden

In den letzten Wochen hat die Fachstelle deshalb ein Angebot für Personen mit Schutzstatus S entwickelt und aufgebaut – und in diesem Zug drei neue Jobcoaches eingestellt. Wie Bichler gegenüber Keystone-SDA erklärte, stellt der Bund den Kantonen 3000 Franken pro Person mit Schutzstatus S für Massnahmen und Angebote im Bereich Integration zur Verfügung. Aus diesem Topf würden die drei neuen Jobcoaches finanziert. Diese würden laut Mitteilung den Klientinnen und Klienten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen – und dabei, Schnuppereinsätze, Praktikas oder Anstellungen in den gewünschten Branchen zu suchen. Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Ukrainerinnen und Ukrainer anstellen oder ausbilden möchten, würden von den Jobcoaches unterstützt.