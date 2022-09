Dramatischer Rechtsruck in Italien – oder erneute Protestwahl?

«Historisch» und «epochal»: Das waren am Tag nach den Parlamentswahlen die am meisten verwendeten Adjektive der politischen Kommentatoren in Rom. In der Tat wäre es vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen, dass in Italien, das die Schrecken einer faschistischen Diktatur selbst erlebt hatte, eine Partei zur stärksten politischen Kraft gewählt werden könnte, die ihre ideologischen Wurzeln in eben dieser Diktatur hat. Insofern ist das Wahlresultat tatsächlich eine spektakuläre Zäsur für die italienische Demokratie.