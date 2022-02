Disentis kann Val Acletta neu sichern

Das Disentiser Stimmvolk hat am Sonntag an der Urne mit 533:126 Stimmen einen Kredit von knapp 623’000 Franken für die Sanierung und Erneuerung der Bachverbauungen in der Val Acletta gesprochen. Die Notwendigkeit, die vor rund 60 Jahren erstellten Schutzbauwerke zu renovieren, zeigt sich laut Abstimmungsbotschaft schon seit einiger Zeit. Zuletzt hätten im Oktober 2020 und im Februar 2021 heftige Unwetter beträchtliche Schäden an den Verbauungen verursacht.

Mit dem nun vorgelegten Projekt sollen beispielsweise bewohnte Gebiete, Verkehrsverbindungen und die Talstation der Bergbahnen vollständig gegen 100-jährliche Ereignisse und reduziert auch gegen 300-jährliche Ereignisse geschützt werden. Der Perimeter erstreckt sich vom Weiler Acletta bis hinab zur Abwasserreinigungsanlage in Raveras. Von den Gesamtkosten von rund 1,7 Millionen Franken übernehmen Bund und Kanton 1,1 Millionen Franken. Ausgeführt werden soll das Projekt bis im Herbst 2023. (jfp)