Arosa Lenzerheide: Kantonsbeitrag gesichert

Das digitale Gästeerlebnis in der Destination Arosa Lenzerheide soll verbessert, individualisiert und interessanter gestaltet werden. Die Regierung sichert daher der einfachen Gesellschaft «aI.digital» für das Digitalprojekt «Arosa Lenzerheide – Ökosystem» einen Kantonsbeitrag in der Höhe von 2,13 Millionen Franken zu. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, spricht sie den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Die Projektkosten für die Periode 2023 bis 2027 seien mit rund 6,5 Millionen Franken veranschlagt.

Die einfache Gesellschaft besteht aus der Lenzerheide Marketing Support AG, der Lenzerheide Bergbahnen AG, der Arosa Bergbahnen AG sowie aus Arosa Tourismus. Wie es weiter heisst, haben alle Partner bisher finanzielle Mittel in die Entwicklung und in den Betrieb eigener Digitalanwendungen investiert. «Diese verschiedenen digitalen Insellösungen funktionieren grundsätzlich, können aber noch nicht das volle Potenzial entfalten», so der Kanton.

Laut Mitteilung wurde die Vernetzung und Verknüpfung bestehender Angebote mit neuen Angeboten bisher aufgrund der unterschiedlichen Systemlandschaften behindert. Im Rahmen des vorliegenden Projekts «aI.digital» stehe daher die destinationsübergreifende Optimierung von Daten und Prozessen im Mittelpunkt. Dies gelte sowohl für Gäste als auch für Partner wie Leistungsträger und Gemeinden der Destination Arosa Lenzerheide. (red)

Weitere Informationen sind auf der Projektwebseite zu finden.