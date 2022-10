Diese Wildbäche haben ein Sicherheitsdefizit und müssen ausgebaut werden

Das Ausbauprojekt für die Verbauung der Val Tgietschen sieht vor, das Rückhaltevolumen des bestehenden Geschiebesammlers auf 7000 bis 9000 Kubikmeter zu vergrössern. Ausserdem soll das Bachgerinne unterhalb des Sammlers auf eine Länge von 130 Meter ausgebaut werden. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 2,6 Millionen Franken. An den Gesamtkosten beteiligen sich Kanton und Bund gemäss der NFA-Programmvereinbarung* mit maximal rund 1,42 Millionen Franken.

*Nationaler Finanzausgleich (NFA): Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) trat Anfang 2008 ein total revidierter Finanz- und Lastenausgleich in Kraft. Dieser hat zum Ziel, die Finanzautonomie der Kantone zu stärken und die Disparitäten zu reduzieren. Er stellt die notwendigen Ausgleichsmechanismen bereit und schafft so die erforderlichen finanziellen Voraussetzungen für die Erhaltung des föderativen Staatsaufbaus in der Schweiz (revidierter Art. 135 BV)

Quelle: estv.admin.ch

