Die Wahlumfrage ist online

Das Portal «suedostschweiz.ch» hat zusammen mit Radiotelevisiun Svizra Rumantscha und der Forschungsstelle Sotomo eine Umfrage erstellt. Beim Fragebogen geht es um das Wahlverhalten, um Notenvergaben für amtierende Regierungsräte und Parteien, um die Priorisierung von politischen Herausforderungen und um das Verhalten bei vergangenen Abstimmungen. Die Teilnahme an der Umfrage dauert maximal fünf Minuten. Sie erfolgt anonym und ist für alle möglich. Die Resultate werden in den kommenden Wochen in den Kanälen der Medienfamilie Südostschweiz sowie bei Radiotelevisiun Svizra Rumantscha veröffentlicht.