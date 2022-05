«Die totale Selbstversorgung ist nicht erstrebenswert»

Mit Daniel Buschauer sprach Pierina Hassler

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt Spuren bei den Importen von Lebensmitteln. Das heisst, verschiedene Lebensmittel könnten teurer werden. Erste politische Stimmen machen sich schon für einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad (SVG) in der Schweiz stark. Daniel Buschauer erklärt, weshalb ein hoher SVG nicht zwingend Sinn macht. Und er sagt, was unser Wohlstand mit der Selbstversorgung zu tun hat.