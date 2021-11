Die Sorgenfalten wegen der Wintersaison werden tiefer

Die Coronazahlen steigen in vielen Ländern Europas aktuell stark an. Dies führt dazu, dass auch die Nachbarländer der Schweiz ihre Coronamassnahmen wieder verschärfen. In Österreich wird sogar ein Lockdown für Ungeimpfte ernsthaft diskutiert. In Deutschland ist «2G Plus» ein Thema, also, dass für gewisse Veranstaltungen auch für Geimpfte und Genesene ein Test notwendig ist. Deutschland setzt ausserdem einige europäische Länder – unter anderem Österreich – auf die Hochrisikoliste.