«Die Schweiz gibt Geld für Dümmeres aus als für das WEF»

Er ist ein WEF-Veteran. Bereits über ein Dutzend Mal hat Bundesrat Ueli Maurer am Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos teilgenommen: von 2009 bis 2015 als Verteidigungsminister, seither als Finanzminister. In den Jahren 2013 und 2019 hat er als amtierender Bundespräsident sogar die Eröffnungsrede des Gastgeberlandes Schweiz gehalten. Wir treffen einen viel beschäftigten Ueli Maurer im «House of Switzerland» im Eisstadion Davos zum exklusiven Interviewtermin am Rande des WEF.