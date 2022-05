Die Sache mit den Geschenken

Der eine oder die andere wird es am Sonntagabend nicht bei einem oder zwei Gläsli Champagner bewenden lassen, sondern richtig feiern. Die Parteizentralen haben ihre Lokale gebucht, in gewissen Gemeinden soll abends sogar ein Dorffest steigen, munkelt man, aus Freude oder aus Dankbarkeit, wer weiss? Feiern wird man jedenfalls bei Caduffs in Morissen, höchstwahrscheinlich bei Peyers in Trin, möglicherweise bei den Hugs in Trimmis, möglicherweise bei den Bühlers in Fideris, möglicherweise eben bei den Maissens in der Grossgemeinde Ilanz/Glion, möglicherweise auch bei Parolinis in Scuol und und vielleicht findet sich auch in Grüsch bei den Vetschs noch ein Grund dafür, trotz (oder grad wegen) der absehbaren Nichtwahl.