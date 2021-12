Die Reise nach Jerusalem

Sie kennen es natürlich noch, dieses Spiel: Man nehme fünf Stühle und platziere sie Rücken an Rücken, im Rund. Und die sechs Mitspielerinnen und Mitspieler, die gehen dann bis zum 15. Mai im Kreis um die Stühle herum. Am 15. Mai, 12 Uhr mittags, stoppt die Musik und alle versuchen, sich einen Stuhl zu sichern. Wer sitzt, wird neue Regierungsrätin, neuer Regierungsrat – wer stehen bleibt, hat verloren. Dieses Spiel und die Taktik der Mitspielerinnen und Mitspieler, sich einen Stuhl sichern zu können, wird den Kanton in den nächsten fünf Monaten beschäftigen.