Die Region Maloja will im Energiebereich vorwärtsmachen

Deutliche Worte fand Christian Brantschen, Gemeindepräsident von Celerina, an der Präsidentenkonferenz der Region Maloja in Poschiavo: «Wir stehen in der Pflicht, jetzt im Energiebereich aktiv zu werden.» Brantschen ist Mitglied jener Arbeitsgruppe, die sich mit der Energiestrategie für die Region Maloja befasst hat. Ebenfalls in die Valposchiavo gereist war Marco Iten von Iten Energy Saving. Er hat die Grundlagen für die Energiestrategie erarbeitet und den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten anschauliche Zahlen zur Energieversorgung im Oberengadin präsentieren können.