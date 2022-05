«Die Realität ist schrecklicher»

In die Ladenlokale entlang der Promenade in Davos Platz sind am World Economic Forum (WEF) viele Unternehmen eingezogen, die sich den aus aller Welt angereisten Gästen nicht nur präsentieren, sondern vor allem Business machen wollen. «Do something wonderful», oder «Bringing planet and profit together», steht auf den an diesen Ladenlokalen angebrachten Werbeschildern.