Die Planungszonen im Oberengadin polarisieren

Die Haltung der Stiftung Landschaftschutz Schweiz (SL) ist klar: «An Planungszonen führt kein Weg vorbei, wenn das Oberengadin nicht Retortencharakter annehmen soll.» In einer Medienmitteilung äussert sich Geschäftsleiter Raimund Rodelwald irritiert über die Kritik der SVP Oberengadin an den Planungszonen, welche die Gemeinden Sils, Celerina und Bever wegen des aktuell akuten Erstwohnungsmangels erlassen haben. In einem Kommuniqué hatte sich die lokale Partei kürzlich besorgt zu diesen Massnahmen geäussert. «Planungszonen sind gravierende Eingriffe ins Privateigentum», sagte Präsident Stefan Metzger auf Anfrage von Radio Südostschweiz. Er ist auch Fachanwalt im Bau- und Immobilienrecht, vertritt in dieser Funktion Mieter und Vermieter und berät auch Gemeinden. Das Privateigentum sei ein Grundrecht in der Verfassung. Gemeinden, Raumplaner und Landschaftsschützer müssen sich dies seiner Ansicht nach in Erinnerung rufen.