Die öffentliche Hand übernimmt die Gewässernutzung

Alles läuft für die Regierung

Kurz vor der Mittagspause stimmt das Parlament in der Wasserkraftstrategie des Kantons der Grundsatzfrage 2 mit 78:38 Stimmen zu. Somit können Kanton und Gemeinden bei attraktiven Anlagen in der Regel eine Mehrheitsbeteiligung in der Grössenordnung von 60 bis 80 Prozent des Aktienkapitals an den neuen Partnerwerksgesellschaften anstreben. Und weiter können für Partnerschaften in einer Partnerwerksgesellschaft bezüglich der weiteren Anteile am Aktienkapital Unternehmen bevorzugt werden, wenn deren Unternehmenstätigkeiten einen bedeutenden Bezug zu Kanton, Bevölkerung, Wirtschaft oder Umwelt aufweisen. Die SVP-Fraktion störte sich am zweiten Punkt, blieb mit ihrem Antrag aber chancenlos. Damit kann der Kanton mittels Ausübung der Heimfälle seine Beteiligungen am Wasserkraftwerkspark konsequent erhöhen und diese in eine Beteiligungsgesellschaft einbringen.