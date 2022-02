Die Oberengadiner Gemeinden wollen nicht leer ausgehen

Vreni Müller aus Zürich nimmt Wohnsitz in Silvaplana. Sie hinterlegt ihre Schriften und wird somit in der Gemeinde Silvaplana steuerpflichtig. Damit erhält sie die Berechtigung, eine Erstwohnung zu erwerben. Von diesem Recht macht sie Gebrauch. Doch dann meldet sich das Zürcher Steueramt bei Vreni Müller und zeigt verschiedene Gründe auf, warum die Zürcherin – die noch eine Wohnung in Zürich hat – ihre Steuern weiterhin in Zürich zahlen muss. Vreni Müller zahlt also in Zukunft ihre Steuern wieder in Zürich.