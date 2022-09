Die Neuen spannen zusammen und die Bisherigen verbünden sich

Am kommenden Sonntag sind die St. Moritzerinnen und St. Moritzer zum Brunch eingeladen. Von 11 bis 14 Uhr können Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Restaurant «Corvatsch» in St. Moritz Bad gemeinsam mit Claudia Aerni, Prisca Anand, Christoph Schlatter und Marco Tomaschett gratis schmausen und diskutieren. «Lernen Sie die vier kennen, stellen Sie ihnen Fragen und erzählen Sie von Ihren Wünschen an die Gemeindepolitik», heisst es in der Einladung an die Bevölkerung.