Roger Schneider soll den FDP-Sitz in der Glarner Regierung verteidigen

Von einem Wahlkampfkater kann man bei der FDP nicht sprechen. Erst am Sonntag wurde der bisherige FDP-Regierungsrat Benjamin Mühlemann mit einem Glanzresultat in den Ständerat gewählt. Und am Mittwochabend hat die FDP Glarus Nord schon einen Kandidaten für die Ersatzwahl in den Regierungsrat auserkoren.