Die Linth hat so wenig Wasser wie nie zuvor im Sommer

Die Linth schlägt im Hitzesommer 2022 ihre eigenen Sommerrekorde. Noch nie seit Messbeginn im Jahr 1971 war der Sommer-Abfluss an der Messstelle Mollis so gering wie am Dienstag, 16. August. Nur gerade 8,1 Kubikmeter oder 8100 Liter pro Sekunde flossen noch den Escherkanal hinunter Richtung Walensee. Der tiefste zuvor im August gemessene Abfluss lag im Trockensommer 2003 bei 10,8 Kubikmeter pro Sekunde, wie Michèle Oberhänsli, Leiterin Datenservice Hydrologie beim Bundesamt für Umwelt, erklärt.