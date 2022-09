Die Liebe zum Dorf geht durch den Magen

Der Wal mit Horn ist für die nächsten Monate gewissermassen das Wahrzeichen von Mühlehorn am Walensee. Die Schüler und Schülerinnen der dritten bis sechsten Klasse haben auf dem Tellplatz bei der frisch renovierten Kirche in Mühlehorn bereits drei Tage lang daran gebaut. Und am Samstag haben sie zusammen mit dem Plastiker Letto und mit Vätern und Müttern die Arbeit daran weitergeführt.