Die letzte Männerbastion in Zuoz soll fallen

Zuoz gilt als die Wiege des Chalandamarz – und als eine der letzten Ortschaften, in denen das Brauchtum immer noch stark männlich geprägt ist. Nur die Buben können mit Bauernbluse, roter Zipfelmütze, rotem Halstuch und Glocke am Umzug teilnehmen, nur Buben dürfen auf dem Dorfplatz beim Schulhaus die Geisseln knallen lassen. Mit Ausnahme der ältesten Schulmädchen – der «patrunas» – sind die Mädchen nicht einmal beim Gesang dabei. Sie dürfen sich an Chalandamarz auch nicht gleich kleiden, ihnen ist die Engadinertracht vorbehalten.