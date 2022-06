Die Landeskirche setzt die «Ehe für alle» um

Von Johanna Göring

Beim Traktandum 8 zur «Ehe für alle» wurden zwei Änderungen an der Kirchenordnung vorgeschlagen. Der Kirchenrat beantragte, neu auch gleichgeschlechtlichen Personen eine kirchliche Trauung zu ermöglichen. In Artikel 45 der Kirchenordnung sollte deshalb das Wort «Brautpaar» mit «Hochzeitspaar» ersetzt werden. Mit der Änderung eines Satzes in Artikel 47 sollte für Paare, die sich nicht zivilrechtlich getraut haben, weiterhin eine kirchliche Segnung möglich sein.