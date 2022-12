Die Karawane schweigt

Noch zweimal 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Sessel harren, noch einmal schlafen, und dann ist es so weit: Die Welt hat einen neuen Fussballweltmeister, einen neuen Vizeweltmeister und einen neuen Drittplatzierten – vom Vierten redet niemand, vom Dritt- und Zweitplatzierten auch schon bald keiner mehr. Vier Jahre lang verfolgen wir den neuen Weltmeister, spekulieren darüber, ob er den sportlichen Erfolg 2026 an der nächsten WM in den USA, in Mexiko und in Kanada wird bestätigen können oder eben nicht.