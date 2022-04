Die Jungen sollen politisch mehr mitreden

Wie kann die junge Generation in der Surselva politisch aktiver Einfluss nehmen, und wie lassen sich mehr junge Leute für ein politisches Engagement gewinnen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage schlägt die regionale Mitte-Jungpartei vor: in einer Petition, die von ihrer Präsidentin Sarina Caduff und Vizepräsident Fabian Collenberg am Freitag in Ilanz/Glion den Verantwortlichen der Regiun Surselva überreicht wurde. Konkret schlägt die Junge Mitte Surselva die Einführung eines institutionalisierten Organs wie einer permanenten Jugendkommission vor. Diese könne dazu beitragen, interessierte Personen bei Entscheidungen – zum Beispiel betreffend die junge Generation – miteinzubeziehen, so die Jungpartei in einer Mitteilung.