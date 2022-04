Die Grünen wollen endlich in den Grossen Rat – dank Proporz

Die Grünen Graubünden treten zusammen mit der SP Graubünden zu den Wahlen im Mai an. «Dank der Listenverbindung und des neuen Wahlsystems hoffen wir, erste Sitze zu machen», so Grüne-Kandidatin Anita Mazzetta. Die langjährige Geschäftsleiterin des WWF Graubünden erhofft sich, mindestens die fünf Prozent Wähleranteil zu erreichen. Diese hatte die Partei bei den Nationalratswahlen 2019 erreicht. «Wir hoffen sogar, dass es ein bisschen mehr werden könnte in diesem Jahr.»