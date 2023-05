Landsgemeinde-Tippspiel: Zwischen 12.12 und 13.30 Uhr ist Schluss

Auf die längste Dauer tippt ausgerechnet einer, der mit Wahrsagen die grösste Erfahrung hat. SRF-Wetterfrosch Felix Blumer. Nach ihm wird die Landsgemeinde erst um 13.45 Uhr zu Ende sein. «Weil es die letzte Landsgemeinde von Ratsschreiber Dürst ist. Er will da schon noch etwas länger machen.» Und was sagt dazu der Landammann? Benjamin Mühlemann glaubt, dass die Landsgemeinde schon um 12.12 Uhr fertig ist. Obwohl er es schön und wertvoll finden würde, wenn das Stimmvolk das eine oder andere Thema vertiefen würde. «Sich ausreichend Zeit nehmen gehört doch zu einem würdigen politischen Prozess», so der Landammann.