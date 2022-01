Die Gegenwart ist erfreulich, die Zukunft aber ungewiss

Den Fokus bei der Medienförderung will der Kanton weiterhin in erster Linie «auf die Bedürfnisse der beiden kantonalen Sprachminderheiten legen», wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt. So solle das zuständige Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement der Regierung einen Vorschlag unterbreiten, wie die mediale Versorgung in Italienischbünden gestärkt werden könne.