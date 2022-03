Die Frau aus der Surselva mit Hang zum Perfektionismus  

In Sevgein sind an diesem Mittwochnachmittag nicht viele Leute unterwegs. Aber die wenigen die es sind, begrüssen Carmelia Maissen als eine der Ihren. «Meine Stimme hast du», sagt ein ehemaliger Schulkollege. Und fügt schmunzelnd hinzu «Auch wenn wir noch über die Partei reden müssen.» Maissen freut sich über solche kurzen Gespräche. Und selbstverständlich auch über die Unterstützung. In Sevgein, ein kleines Dorf südlich von Ilanz, ist sie aufgewachsen. Hier hat sie bis zur sechsten Klasse die Schule besucht. Die Oberstufe war dann in Ilanz. Die Kantonsschule in Chur.