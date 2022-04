Die Bevölkerung der Moesa kann aufatmen

Die Luftqualität im Misox sorgte seit Jahren für Besorgnis. Schon im Jahr 2011 hielt das kantonale Amt für Natur und Umwelt (ANU) fest, die Luftqualität im Kanton habe sich in den zehn Jahren davor verbessert – aber nicht in Italienischbünden (Ausgabe vom 6. Januar 2011). Anlass zur Sorge bereiteten damals unter anderem zu hohe Feinstaubbelastungen im Misox, dem Bergell und der Valposchiavo. In der Folge wandte sich die Region Moesa hilfesuchend an den Kanton.