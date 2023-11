Nun entscheidet das Bündner Parlament, wie stark die Steuern tatsächlich sinken sollen

Das «Sparkässeli» des Kantons Graubünden – das sogenannte Eigenkapital – ist aktuell mit rund 3,1 Milliarden Franken gefüllt. Würde das Geld an die Bündner Bevölkerung verteilt, würde jede Person über 15’000 Franken mehr in der Kasse haben. Ganz so wird es allerdings nicht kommen, denn von diesen 3,1 Milliarden sind nur gut 700 Millionen Franken tatsächlich frei verfügbar, der Rest ist in irgendeiner Form eingeplant oder gebunden.