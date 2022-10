Deutschlands Grüne sind heute zahm und staatstragend

Die Szene, gehört zur deutschen Geschichte: 1999 sitzt Joschka Fischer, Aussenminister aus der deutschen Ökopartei, am Parteitag in Bielefeld. Plötzlich trifft ihn von rechts ein Farbbeutel am Kopf, rote Farbe rinnt an seinem Gesicht herab, sein Trommelfell ist geplatzt. Der Angriff sollte ein Protest des Fundi-Flügels gegen die Beteiligung Deutschlands am Nato-Einsatz im Kosovo sein. Für diesen trat Fischer damals ein und setzte sie letztendlich auch durch.