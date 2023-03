Zum Schneiden dicke Luft in der Berliner Koalition

Der Grund für Habecks Ärger: die Berichterstattung über einen Gesetzesentwurf seines Ministeriums für ein Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab dem Jahr 2024. Über diesen hatte die «Bild» berichtet – nicht ohne ausführliche Hinweise auf die Wut vieler Hauseigentümer. Habeck kam in der Folge mit Beschwichtigungen, dass es Ausnahmen und Abfederung von sozialen Härten geben solle, kaum noch nach. In den «Tagesthemen» kritisierte er dann, dass der unfertige Gesetzesentwurf in einem sehr frühen Stadium an die «Bild» weitergeleitet worden sei. Er müsse unterstellen, dass der Entwurf «bewusst geleakt worden» sei, «um dem Vertrauen in die Regierung zu schaden». Dadurch seien die Gespräche der Koalitionspartner «wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen».