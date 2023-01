Niedersächsischer Innenminister Pistorius wird deutscher Verteidigungsminister

SPD-Chef Lars Klingbeil. Arbeitsminister Hubertus Heil. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl. Sie alle wurden in den vergangenen Tagen immer wieder genannt, als es um die Frage ging: Wen wird der deutsche Kanzler Scholz zum Nachfolger oder zur Nachfolgerin der amtsmüden Christine Lambrecht machen? Scholz war – weil er etwas länger nachgedacht hatte – schwer unter Druck gekommen. Und hat dann am Dienstag doch fast alle überrascht. Boris Pistorius soll es werden, der Landesinnenminister von Niedersachsen, 62 Jahre alt. So hat es der Kanzler entschieden.