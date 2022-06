Der weite Weg über die Baumgrenze ist geschafft

Der Bündner Bildungsdirektor wurde angesichts der Tragweite des Anlasses philosophisch. «Manche Wege, die wir beschreiten, münden schlussendlich in eine Reise», sagte Jon Domenic Parolini am Donnerstag in Chur. Gefeiert wurde an der Veranstaltung der offizielle Abschluss der Einführung des Lehrplans 21.