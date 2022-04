Der Wagemutige, der keine halben Sachen macht

Beim Anblick des Schulhauses in Küblis wähnt sich der 1950 geborene Hans Vetsch in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. «Das Hauptgebäude sieht noch genau gleich aus wie zu meiner Schulzeit.» Vetsch ist in Küblis aufgewachsen, als Ältester von insgesamt neun Kindern. Sieben Buben und zwei Mädchen gehörten zur Familie. «Ich bin immer gern zur Schule gegangen», sagt er. Er habe eigentlich alle Fächer gemocht, «ausser Singen und Turnen», betont er. Das Lernen sei ihm leichtgefallen, was allerdings auch seine Schattenseiten gehabt habe.