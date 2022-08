Der Vize nimmt das Steuer in die Hand

Christian Meuli, Präsident der Verwaltungskommission bei der Infrastrukturunterneh­mung des Regionalflughafens Samedan (Infra RFS), hat am vergangenen Donnerstag seinen Rücktritt per Ende des Monats bekannt gegeben. Dies erfolgte als Konsequenz aus der öffentlichen Kritik an seiner Person vonseiten von Kritikern des Entwicklungsprojektes Regionalflughafen Samedan. Unter anderem wurden Meuli Mauscheleien und Eigeninteressen vorgeworfen.