Der Stein muss bleiben

Es ist eines dieser Erbstücke, auf die man noch so gerne verzichtet hätte: Auf dem Friedhof Daleu in Chur existiert ein Nazidenkmal. Nun steht männiglich vor dem 13-Tonnen-Klotz und fragt sich, was damit geschehen soll. Es ist eine Frage, die sich nicht zum ersten Mal und die sich auch nicht nur Chur stellt: Wie gehen wir um mit Übrigbleibseln aus historisch belasteten Zeiten – übrigens ganz unabhängig davon, ob diese einen rechten, linken, kolonialen, sexistischen oder sonst wie problematischen Hintergrund haben?