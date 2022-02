Der Ritt auf der Kanonenkugel

Covid-19 ist vorbei, die Zeit im Rampenlicht ist für Bundesrat Alain Berset vorüber – ihm dürfte es recht sein. Anders sieht es im Kanton aus, in welchem in den letzten beiden Jahren, nebst anderen, Gesundheitsdirektor Peter Peyer und Krisenstabschef Martin Bühler im Fokus waren. Sie beide kandidieren im Mai für einen Sitz in der Bündner Regierung. Peyer als bisheriger Regierungsrat, Bühler tritt erstmals an. Für sie bleibt das Rampenlicht an.