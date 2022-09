Der Neustart der Lintharena kommt 1,2  Millionen teurer

Das Positive sei, so Thomas Spengler: «Die frisch sanierte Lintharena in Näfels kommt als Produkt sehr gut an, auch im Vergleich mit anderen, ähnlichen Sportanlagen.» Gerade die rege Nutzung des Hallenbades sei sehr erfreulich, sagt der Verwaltungsratspräsident der Lintharena AG. Er war langjähriger Leiter der Sportanlagen Schaffhausen und hat nach eigenen Worten verschiedene Betriebs- und Optimierungskonzepte für ähnliche Anlagen wie die Lintharena erarbeitet.