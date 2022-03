Der Näfelser Kirchenrat hält an umstrittener Versammlung fest

Der katholische Kirchenrat von Näfels hält an der von ihm angesetzten ausserordentlichen Versammlung der Kirchgemeinde fest. Das haben die vier Kirchenratsmitglieder am Freitag in einem gemeinsamen Communiqué mitgeteilt. An der Versammlung am 2. April soll Pfarradministrator Stanislas Weglarzy zum ordentlichen Pfarrer gewählt werden. «Diese Wahl ist dringend und notwendig und entspricht dem Beschluss der Mehrheit des Kirchenrates und auch einem grossen Bedürfnis der Kirchgemeinde», heisst es im Schreiben.