Der Nachmittag startet mit einer dringlichen Anfrage zur Energiekrise

Drei Anträge aus dem Mädchenparlament

Nach der Pause geht es um Berichte und Anträge der Kommission für Gesundheit und Soziales zur Petition aus dem vierten Bündner Mädchenparlament vom 11. November. Konkret geht es um folgende drei Themen: Mobiles Arbeiten im ganzen Kanton Graubünden, für einen attraktiven und ökologischen öV und wie wird mein Schulhaus klimaneutral?

Mobiles Arbeiten im ganzen Kanton Graubünden

Das Mädchenparlament fordert, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, damit mobiles Arbeiten im ganzen Kanton Graubünden möglich ist. Dafür muss der Kanton die Rahmenbedingungen schaffen, insbesondere eine flächendeckende Digitalisierung. Die kantonale Verwaltung nimmt eine Vorbildrolle ein und fördert familienfreundliche Arbeitsmodelle, wie die Möglichkeit Teilzeit und im Homeoffice zu arbeiten.

Das Parlament nimmt mit 102:0 Stimmen bei 2 Enthaltungen vom Antrag Kenntnis und leitet ihn an die Regierung weiter. Die Antragstellerinnen werden schriftlich orientiert.

Für einen attraktiven und ökologischen öV

Um den öffentlichen Verkehr im Kanton Graubünden attraktiver und ökologischer zu machen, stellt das Mädchenparlament folgende Forderungen: 1. Ausbau des ÖV-Netzes mit mehr Verbindungen über die Kantonsgrenze hinaus in die Zentren der Schweiz und ins Ausland sowie innerkantonal bessere Verbindungen zwischen Dörfern und Zentren für den täglichen Pendelverkehr, dazu gehört auch ein dichteres, flexibleres Haltestellennetz. 2. Umstieg auf an den konkreten Bedarf angepasste Fahrzeuge (Abhängigkeit Tageszeit und Nutzeraufkommen), die mit erneuerbarer Energie funktionieren. 3. Schaffen von finanziellen Anreizen für den Umstieg vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr. 4. Die Angebote sind insbesondere für Schüler*innen attraktiv auszugestalten und auch in der Zwischensaison aufrecht zu erhalten.

Das Parlament nimmt mit 98:7 Stimmen bei 1 Enthaltungen vom Antrag Kenntnis und leitet ihn an die Regierung weiter. Die Antragstellerinnen werden schriftlich orientiert.

Wie wird mein Schulhaus klimaneutral?

Das Mädchenparlament fordert, dass der Kanton einen Fortbildungskurs für Lehrpersonen zum Thema «Wie wird mein Schulhaus klimaneutral?» einführt und diesen Kurs für obligatorisch erklärt. Die Kurse sollen jedoch allen interessierten Personen offenstehen, wobei insbesondere Eltern der Schülerinnen und Schüler miteinbezogen werden sollen. Der Kanton ruft alle drei Jahre einen kantonsweiten Wettbewerb zu diesem Thema ins Leben, bei dem alle Schulgemeinden und deren Schulhäuser im Rahmen einer Projektwoche teilnehmen. Der Kanton prämiert daraus die besten Projekte. Schwerpunktmässig richtet sich diese Massnahme an Oberstufenschülerinnen, wobei die Schülerinnen und Schüler des ganzen Schulhauses stufenübergreifend miteinbezogen werden können. Der Kanton stellt den Gemeinden, die dieses Projekt unterstützen, im Rahmen des Aktionsplans «Green Deal» die benötigten Mittel zur Verfügung.

Zum Ende der Vorstellungen der drei Anträge ergibt sich eine überraschende Diskussion - allerdings nicht zu den Themen, sondern zum Vorwurf der Instrumentalisierung des Mädchenparlaments von der politisch rechten Seite. Links, Grünliberal, FDP und SP wehren sich vehement gegen diese Unterstellung und laden die Redner von SVP ein, beim nächsten Mädchenparlament aktiv teilzunehmen.

Das Parlament nimmt schliesslich mit 77:33 Stimmen bei 0 Enthaltungen auch vom dritten Antrag Kenntnis und leitet ihn an die Regierung weiter. Die Antragstellerinnen werden schriftlich orientiert.

67 Bündner Oberstufenschülerinnen erhielten am vierten Bündner Mädchenparlament am 11. November Einblick in die parlamentarische Arbeit, und dies ganz konkret: indem sie selber Einsitz nahmen im Grossratssaal, sich mit politischen Fragen auseinandersetzten, Anträge erarbeiteten und debattierten. Die ausgearbeiteten Petitionen übergaben sie am Ende des Tages an Regierungspräsident Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems).



Die Petitionen und weitere Informationen sind abrufbar unter www.stagl.gr.ch/parlament.